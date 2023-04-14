德州酪農場疑似甲烷氣爆 大火燒死1萬8000隻牛

（法新社休斯頓13日電） 美國相關當局今天表示，德州一間乳牛場發生「可怕」的爆炸和火災，造成大約1萬8000頭牛隻死亡，還有一名農場工作人員受傷送醫。

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德州農業廳廳長米勒（Sid Miller）透過聲明指出：「這是德州史上最致命的牛舍火災，調查工作和清理現場可能需要一些時間。」

4月10日晚間，德州北部迪米特鎮（Dimmitt）附近的「南福克酪農場」（Southfork Dairy Farms）發生爆炸，且大火延燒。

卡斯楚郡（Castro County）警長辦公室在社群媒體臉書（Facebook）發文說，消防人員和警察趕到現場，「確定有一人被困在裡面」，還說這人已經獲救，被送往勒波克（Lubbock）的一家醫院。

米勒表示，事發原因目前尚不清楚，他描述這是一起「可怕事故」。

卡斯楚郡警長李維拉（Sal Rivera）告訴哥倫比亞廣播公司（CBS）阿馬里洛分社（Amarillo）說，農場內用來清除糞便的系統設備可能已「過熱」。

他提到，可能甲烷「被點燃，接着發生爆炸、大火蔓延開來」，又說必須調查才能確定事發確切原因。

© 2023 AFP