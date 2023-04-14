美21歲空軍國民兵涉外泄國防部機密被捕

（法新社華盛頓13日電） 美國一批高度機密軍事文件外泄，內容攸關烏克蘭戰爭和其他國安議題，引發對美國保護敏感機密能力新一波質疑。涉案的空軍國民兵泰謝拉（Jack Teixeira）今天被捕。

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21歲的泰謝拉專精資訊技術，2019年9月入伍，現為空軍上等兵，軍階屬空軍現役人員中第3低。

聯邦調查局（FBI）執法人員前往他在麻薩諸塞州的住處，順利將他帶回羈押。司法部長賈蘭德（Merrick Garland）說，將依「間諜法」（Espionage Act）以轉移或傳輸機密國防資訊的罪名起訴泰謝拉。

泰謝拉是在一個線上私聊群組中披露機密文件。這個群組名為Thug Shaker Central，約有24人參與，有些人來自俄羅斯和烏克蘭。他們在裡面大談喜愛的槍枝型號、分享迷因和各種笑話，其中有些帶有種族歧視。他們也一直在討論包括俄烏戰爭在內的衝突。

泰謝拉是「網路傳輸系統專家」，專長是資訊技術，負責軍事通訊網絡。泰謝拉被全副武裝的探員逮捕時，只穿着T恤和短褲，他14日將在麻州首次出庭。

泰謝拉被捕後，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）發布聲明說，五角大廈將檢討「情報權限、可靠性和管製程序」，以防未來再發生泄密事件。

© 2023 AFP