耳掛麵條諷蒲亭撒謊 俄政治人物挨罰將上訴

（法新社莫斯科13日電） 俄羅斯一名國會議員因為張貼自己在聆聽總統蒲亭（Vladimir Putin）發表全國演說時，在耳朵上掛麵條的影片而挨罰，他本月將對這項裁決提出上訴。

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在俄羅斯諺語中，「在某人的耳朵上掛麵條」，意味着對某人說謊。

薩馬拉（Samara）地區共產黨國會議員阿卜杜勒金（Mikhail Abdalkin）今年3月挨罰15萬盧布（約新台幣5萬6000元），罪名是「詆毀」俄軍和俄國當局。

阿卜杜勒金2月張貼一段影片，內容是他觀看蒲亭演說時，耳朵上掛着麵條。

影片中，蒲亭痛批西方「數世紀的殖民主義、強制命令和霸權」，這是他經常用來合理化侵烏的說法，而阿卜杜勒金則認真看着螢幕，頻頻點頭。

阿卜杜勒金在自己的YouTube頻道、臉書（Facebook）和俄國Vkontakte等社群平台上張貼這段影片，並諷刺寫下註解，「我完全認同。精採的演說」。

阿卜杜勒金稱法院的判決「不合法且出於政治動機」。

阿卜杜勒金昨天表示，他的上訴將於4月27日在薩馬拉法院審理。

他在社群媒體上說：「我希望屆時會有公平、客觀且公正的審理。」

© 2023 AFP