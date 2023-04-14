阿拉伯國家就終結敘利亞外交孤立會商

（法新社利雅德13日電） 沙烏地阿拉伯與宿敵伊朗在中國斡旋下恢復邦交，揭開中東局勢丕變的序幕。預定商討終結敘利亞外交孤立的阿拉伯國家區域會議明天將在沙烏地阿拉伯紅海港��吉達舉行。

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9個阿拉伯國家明天將在通往聖地麥加（Mecca）的門戶吉達（Jeddah）會談，就敘利亞重返阿拉伯聯盟（Arab League）進行商討。在此之前，敘利亞外長已先行到訪，為2011年敘利亞內戰爆發以來首見。

沙烏地與伊朗7年前在激烈對立的情況下斷交，經中國斡旋，兩國於今年3月10日宣布復交。明天的會議是在那之後發生的一連串先前幾乎難以想像的事件其中之一。

在沙烏地派遣代表團赴伊朗後，伊朗的代表團昨天抵達沙烏地，為兩國重開外交使團一事鋪路。

沙烏地駐葉門大使本周與伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Huthi）舉行會談，目標終結毀滅性葉門內戰。沙烏地為首聯軍2015年軍事干預後，這場內戰更趨激烈。

本月稍早，沙烏地與伊朗外長在北京會商時承諾共同致力於為這個動蕩地區帶來「安全與穩定」。

昨天深夜，天然氣資源豐富的卡達與毗鄰的波斯灣小國巴林同意摒棄長期外交歧見，恢復外交關係。

由伊斯蘭教遜尼派統治的沙烏地是舉世最大石油出口國。什葉派神權政體伊朗長期爭奪在區域各地的影響力，葉門是其中一個主要戰場。

分析人士表示，沙烏地現正試圖緩和區域情勢，以便專註於國內計畫，讓依賴能源的經濟多樣化。

© 2023 AFP