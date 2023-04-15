打擊販毒網路 美鎖定墨國毒梟4兒

（法新社華盛頓14日電） 美國司法部今天對致命毒品芬太尼（fentanyl）展開新一波打擊行動，鎖定惡名昭彰的墨西哥毒梟「矮子」古茲曼（Joaquin "El Chapo" Guzman）的4個兒子。

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在3地聯邦法院提出的5個相關案件里，司法部點名古茲曼的兒子和他們從如今身陷囹圄的父親那裡繼承的西納羅亞集團（Sinaloa Cartel），是這種合成鴉片藥物的主要來源。美國每天有數以百計民眾因使用這種藥物過量致死。

在紐約、芝加哥和華盛頓法院提出的案件里，共點名28人，包括墨西哥毒梟「矮子」古茲曼（Joaquin "El Chapo" Guzman）的4個兒子，分別為伊凡（Ivan Guzman Salazar）、赫素斯（Jesus Guzman Salazar）、何瓦金（Joaquin Guzman Lopez）和歐維迪歐（Ovidio Guzman Lopez）。

司法部指出，這4人從約莫2014年起「帶頭」讓芬太尼大量湧入美國，替主要在墨西哥北部活動的西納羅亞集團賺取數以百萬計美元，尤其是年紀最小的歐維迪歐。

古茲曼的兒子們先前曾在美國毒品案件中遭起訴，歐維迪歐今年1月在墨西哥落網後，美國已經在尋求將他引渡到美國。

但這些新的案件描述從2019年7月古茲曼在美國被判終身監禁以來，一個殘酷的販毒集團邪惡地擴大其行動，並專註於芬太尼。

© 2023 AFP