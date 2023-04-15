拜登結束愛爾蘭行 再度表態計畫投入2024大選

（法新社愛爾蘭巴里納14日電） 美國總統拜登今天以帶有競選色彩的精神喊話，為這趟充滿感動的愛爾蘭之行畫下句點，同時距離他正式宣布角逐2024總統大選也更近一步。

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現年80歲、民主黨籍的拜登是天主教徒，擁有愛爾蘭血統，他今天在發表演說為此行畫下句點前，巧遇一名過去曾有交集的神父。

拜登在登機返回美國前告訴媒體：「我跟各位說過，我的計畫是再度參選。」

「我已經有此盤算。我們很快會對外宣布。但此行無疑強化了我可以有所作為的樂觀情緒。」

拜登在愛爾蘭北部巴里納（Ballina）被燈光照得通亮的聖穆達夏大教堂（St Muredach's Cathedral）前發表演說時，估計有2萬7000人到場聆聽。巴里納是拜登祖先的故鄉之一。

拜登的祖先布魯威特（Edward Blewitt）1828年販賣磚頭用於建造聖穆達夏大教堂，後來用這筆收入讓飽受饑荒所苦的家人移民到美國。

拜登在演說中表示，愛爾蘭人和美國人由於共同的樂觀願景而連結在一起。

他說，「最重要的是，希望在我們人民心中跳動」。他重現了他和歐巴馬2008年搭檔競選時的核心訊息。

拜登稍早前往巴里納附近的羅馬天主教朝聖地「敲門聖母聖殿」（Knock Shrine）時，心情較為感傷。

負責安排這場活動的單位在最後一刻發現，教堂的歐葛雷迪（Frank O'Grady）神父與拜登家族有關聯；歐葛雷迪在美國軍隊中擔任隨營神父多年後才返回愛爾蘭。

拜登長子波伊（Beau Biden）2015年因腦癌離世，享年46歲。歐葛雷迪神父當時在華府近郊的華特里德陸軍醫學中心（Walter Reed Army Medical Center）替波伊主持最後的儀式。

拜登表示，巧遇這位神父，真是「不可思議」。

拜登提到他在次子韓特（Hunter）和胞妹瓦萊麗（Valerie Biden Owens）陪同下，與歐葛雷迪10分鐘的會面，「看起來像是一種徵兆」。

歐葛雷迪告訴愛爾蘭廣播電視（RTE），拜登總統「當然思念他的兒子（波伊）」，總統說是天主教信仰「支持了他」。

© 2023 AFP