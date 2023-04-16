巴西總統與中國討論斡旋俄烏戰爭 稱歐美助長戰事

（法新社阿布達比16日電） 巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）今天表示，他與中國和阿拉伯聯合大公國討論聯合斡旋俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭，並批評美國和歐洲助長戰爭持續進行。

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魯拉結束在中國的國是訪問以及阿拉伯聯合大公國的訪問行程。他表示，這兩國和其他國家應該組成一個「政治20國集團」（political G20），以結束俄烏戰爭。

遭外界批評和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）過於交好的魯拉還說，這場戰爭是「兩個國家的決策釀成」。 魯拉在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比透過翻譯告訴媒體：「蒲亭總統沒採取任何措施主動停戰，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也沒採取任何措施主動停戰。」

「而歐洲和美國繼續以他們的方式讓這場戰爭延續下去，所以他們必須在談判桌坐下來說，『夠了』」

魯拉在訪中期間，批評華府提供武器給烏克蘭「助長」戰爭。

他還抨擊美元在全球貿易的壟斷地位，並呼籲金磚國家（BRICS）採用新貨幣進行交易。金磚國家指的是巴西、俄羅斯、印度、中國和南非。

© 2023 AFP