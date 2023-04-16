法極右大老尚馬力．雷朋住院 疑輕度心臟病發作

（法新社巴黎15日電） 根據親近消息來源指出，法國極右派老將尚馬力．雷朋（Jean-Marie Le Pen）今天因「輕度心臟病發作」而送醫。

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法新社報導，他的顧問聖阿弗里克（Lorrain de Saint Affrique）證實了「重點周刊」（Le Point）的報導，說94歲的尚馬力．雷朋被送至巴黎地區一家公立醫院，「他的家人和朋友都很擔心，但心情平靜」。

聖阿弗里克同時表示，尚馬力．雷朋是清醒的。

尚馬力．雷朋為法國現任極右派領導人瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）的父親，近年來健康多次出現問題，2022年2月時即因「輕微」中風住院。

尚馬力．雷朋曾5次角逐法國總統大位，2002年挺進第2輪決選時震驚全國，但最後敗給席哈克（Jacques Chirac）。

尚馬力．雷朋曾為傘兵，是民族陣線（National Front）的共同創辦人，他投入數十年時間激發社會對移民的怨恨。民族陣線後來更名為「國民聯盟」（National Rally）。

尚馬力．雷朋從政半個多世紀，期間時運起起伏伏。他因種族主義遭人稱為「共和國的惡魔」，但他毫不掩飾自己的偏見，更誇口說，歐洲極右派的崛起顯示他的理念已經成為主流。

他的女兒瑪琳．雷朋後來試圖整頓黨的形象，2015年更因為父親一席納粹大屠殺「只是一個歷史細節」的言論，而將父親逐出政黨。

此後，這個政黨在歐洲和法國政壇都取得重大進展。

即使到了晚年，隨着公開露面次數越來越少，尚馬力．雷朋未曾對自己任何爭議性言論或觀點表示過悔意。 （譯者：紀錦玲）

© 2023 AFP