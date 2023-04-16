G7承諾更快放棄化石燃料 但未能設定新的最後期限

（法新社日本札幌16日電） G7今天承諾更快地放棄化石燃料，並敦促其他國家跟進，但未能就結束煤炭等污染性能源設定新的最後期限。

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法新社報導，這反映七大工業國集團（G7）在氣候行動和能源安全之間的平衡存在嚴重分歧，主辦國日本帶頭反對會議所討論最雄心勃勃的提案。

在日本北部城市札幌舉行兩天的會談後，G7的氣候和環境部長誓言要「加速逐步淘汰未加裝碳捕捉及碳儲存裝置的化石燃料，以便最遲到2050年實現能源系統的凈零排放...並呼籲其他國家和我們一起採取同樣的行動」。

但G7除了去年承諾到2035年大致上停止電力部門使用化石燃料外，沒有提出新的時程表。

法國生態轉型部（Ecological Transition Ministry）部長帕妮兒魯納歇（Agnes Pannier-Runacher）表示，使用「逐步淘汰」的措辭仍然是20國集團（G20）和聯合國氣候變遷大會第28次締約方會議（COP28）峰會之前「向前邁出的有力一步」。

英國和法國提出新目標，即在這10年內結束G7電網中「未加裝碳捕捉及碳儲存裝置」的燃煤電廠，這種煤電沒有採取措施抵消排放。

但由於全球能源供應仍然受到烏克蘭戰爭的擠壓，這項目標遭到包括日本和美國在內的其他成員國反對。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）

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