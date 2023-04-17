中國間諜被控收買澳洲商人 換取AUKUS情資

（法新社雪梨17日電） 根據澳洲雪梨法院今天的庭訊陳述，中國間諜據稱給予一名「人脈廣泛」的澳洲商人裝滿現金的信封，以換取關於鋰礦開採及「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）的手寫報告。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報導，澳洲警方指控，澳洲商人切爾戈（Alexander Csergo）在中國上海工作擔任行銷主管期間，出售情報給名為「肯恩」（Ken）及「易夫林」（Evelyn）的兩位中國間諜。

切爾戈現年55歲，曾在中國工作二十餘載，本月14日在雪梨被捕，並且遭到一項「魯莽干涉外交事務」罪名指控。

一名政府律師告訴雪梨法院，澳洲公民切爾戈帶着一份這些中國特工為他擬定的情搜優先次序「清單」回到國內。

檢察官麥克雷思（Connor McCraith）告訴雪梨法院：「他這麼做是為了得到放在密封信封中給他的現金。」

根據庭訊，這些中國間諜尤其渴望獲得關於鋰礦開採、鐵礦生產及AUKUS聯盟的情資。AUKUS是由英國、美國及澳洲締結的西方國家安全協議，北京當局不信任這個聯盟。

法官巴爾科（Michael Barko）宣讀政府指控文書時表示，中國情報人員2021年首次接觸切爾戈。他還說，切爾戈是老練世故的經營者，在上海商界高層似乎「人脈廣泛」。

切爾戈將不得保釋，雪梨法院稱他與中國關係密切，以致他有棄保潛逃風險。

© 2023 AFP