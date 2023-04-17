美財長：經濟制裁恐危及美元主導地位

（法新社華盛頓16日電） 美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天表示，美國對俄羅斯和其他國家祭出的經濟制裁，對美元在全球主導地位造成風險，因為受制裁國家正在尋找美元的替代貨幣。

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葉倫在美國有線電視新聞網（CNN） 上說：「我們使用與美元相關的金融制裁，假以時日會產生風險，可能危及美元的主導地位。」

葉倫在接受CNN節目主持人札卡利亞（Fareed Zakaria）專訪時說：「當然，這確實會讓中國、俄羅斯和伊朗想要找尋替代貨幣。但美元之所以被當作全球性貨幣，因為其他國家並不容易找到具有相同屬性的替代品。」

她說，健全的美國資本市場和法規管理，「對於一種被用作全球交易的貨幣而言，是必不可缺的。目前為止，我們還沒見到有其他任何國家擁有這樣的基礎…體制性基礎設施，能讓其貨幣像美元這樣在世界流通。」

葉倫指出，制裁是種「極其重要的工具」，當美國及其盟友祭出制裁作為「夥伴聯盟共同行動時」更是如此。

當被問到是否有可能使用俄羅斯入侵後被凍結的資產，投注於烏克蘭戰後重建，葉倫答說：「俄羅斯應該為自己造成的損失付出代價。」

但她指出：「我們對俄羅斯被凍結資產的處理方式，是有法律限制的，我們正與夥伴們討論未來可能做的事。」 （譯者：紀錦玲）

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