義大利史上最大毒品走私案 查獲市值逾130億古柯礆

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（法新社羅馬17日電） 義大利警方今天宣布在西西里島東部海域發現一批總重近2公噸、市值逾4億歐元（約新台幣132億元）的古柯礆包裹，這些包裹很可能是一艘貨船所丟包，正等待毒販打撈偷運上岸。 警方表示，這批毒品是在西西里島東部海域截獲，近2公噸的古柯礆分裝在70個包裹，這些防水包裹用漁網固定在一起。