蘇丹內亂 英美籲立即停止戰鬥

（法新社蘇丹喀土穆17日電） 由敵對將領各自帶頭的蘇丹軍方與準軍事部隊今天進行第3天戰鬥，多起爆炸撼動首都喀土穆（Khartoum），目前平民死亡人數已接近百人，英國與美國呼籲蘇丹即刻停止交戰。

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蘇丹政府軍總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）及其副手達加洛（Mohamed Hamdan Daglo）在2021年的政變後掌權，近幾周兩人互相爭奪權力，15日兩方人馬開始暴力相向。達加洛是強大準軍事團體「快速支援部隊」（RSF）的指揮官。

英國與美國今天呼籲蘇丹「立即停止」暴力行徑。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在英國外交大臣柯維立（James Cleverly）身旁發表聲明說，外界十分擔心這場戰鬥，以及其對平民、蘇丹這個國家，甚至是該地區可能構成的威脅。

布林肯表示，美方已與中東和非洲盟邦討論蘇丹的戰事，盟邦「皆極其強烈地認為，（蘇丹）將領們有必要…確保平民、非戰鬥人員和來自第三方國家的人受到保護」。

在日本輕井澤町的七大工業國集團（G7）外長會議場邊，布林肯也提到，大家一致認為「有必要立即停火併回頭談判」。

© 2023 AFP