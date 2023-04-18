塔利班禁止婦女為聯合國工作 G7外長敦促撤銷

（法新社日本輕井澤18日電） 七大工業國集團（G7）外交部長今天要求阿富汗塔利班政府「立即撤銷」阿富汗婦女為非政府組織和聯合國工作的禁令。

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自從2021年奪取政權以來，塔利班（Taliban）當局根據他們對伊斯蘭信仰的嚴格解釋，對阿富汗婦女實施一系列限制，包括禁止她們接受高等教育和從事諸多政府工作。

塔利班去年12月禁止婦女為國內和外國非政府組織工作，禁令於今年4月4日被擴大到聯合國在阿富汗全國的辦事處，引發國際社會憤怒。

七大工業國集團外長在日本舉行兩天會談後發表聲明說：「我們呼籲將限制人權和基本自由、令人無法接受的決定立即撤銷，包括禁止阿富汗婦女為非政府組織和聯合國工作的最新禁令。」

七大工業國集團並且批評塔利班當局「系統性地侵犯婦女和女孩的人權，歧視宗教和民族上的少數派」。

在給法新社的聲明中，塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）對七大工業國集團上述呼籲予以駁斥。

他說：「外國不應干涉阿富汗內政。」

「正在阿富汗嚴格執行或實施的價值觀和法律只和阿富汗人有關，與其他國家無關。」（譯者：林沂鋒/核稿：何宏儒）

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