妻子持股疑涉利益衝突 英相蘇納克遭國會調查

（法新社倫敦17日電） 英國國會官員今天表示，首相蘇納克（Rishi Sunak）正遭到國會監督機關調查，原因是他可能沒申報妻子在一家托育公司持有股份，而這家公司受益於近期一份預算案。

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英國下議院國會道德準則專員（Parliamentary Commissioner for Standards）葛林柏格（Daniel Greenberg）的辦公室表示，針對蘇納克的妻子阿克莎塔．莫西（Akshata Murthy）在托育機構Koru Kids的持股，葛林柏格已於13日展開調查。

按照英國國會行為準則規定，「針對與下議院或其委員會處理的任何事務有關的利益，議員必須一貫公開且坦白申報」。

蘇納克的辦公室表示，首相「樂意協助專員釐清，這部分已如何透明申報為大臣利益」。

不過，蘇納克在最近一場委員會聽證會上，並未提及莫西在Koru Kids的持股。

英國財政大臣韓特（Jeremy Hunt）3月宣布試辦獎勵金計畫，以鼓勵更多人投入托育行業；且若透過Koru Kids等6家機構登記為托育員，獎勵金還會翻倍。

© 2023 AFP