對中鷹派菲律賓前外長羅沙里歐逝世 享壽83歲

（法新社馬尼拉18日電） 馬尼拉當局今天表示，菲律賓前外交部長羅沙里歐（Albert del Rosario）辭世，享壽83歲。他曾因南海主權爭議杠上北京。

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法新社報導，菲律賓外交部透過聲明表示，羅沙里歐在前往美國途中逝世，但聲明並未說明他身故的原因。他曾於2011年至2016年在艾奎諾三世（Benigno Aquino III）總統手下任職。

羅沙里歐1939年在馬尼拉出生，擁有美國紐約大學（New York University）經濟學學位，後來成為激烈的批評中國者。

菲律賓外交部表示，羅沙里歐是「保護和推動國家安全、及促進菲律賓人權利和福利的堅定倡導者」。

現任菲律賓外長馬納羅（Enrique Manalo）在推特（Twitter）發文說，羅沙里歐「是一名能力高超的外交官，也是一名激勵人心的領導者，他當年以廉正態度及對公共服務堅定不移的投入領導外交部」。

馬尼拉與北京的關係在羅沙里歐任職期間惡化，尤其在2012年4月，兩國公務船在呂宋島西方240公里處的黃岩島（Scarborough Shoal）發生激烈對峙事件。

羅沙里歐也是針對北京的2起着名法律案件主導者，包括2013年菲律賓向國際法院提出的南海仲裁案，最終推翻中國對大部分南海航道的主權主張。

羅沙里歐卸任之後，仍持續批評中國，他透過私人智庫主辦公共論壇，並在菲律賓報紙上撰寫評論專欄。

2019年3月，羅沙里歐向國際刑事法院（International Criminal Court，ICC）控告中國官員，稱北京的南海活動造成環境影響，屬於「違反人道罪」。

這起訴訟最終被駁回，因為中國並非國際刑事法院設立依據的羅馬規約（Rome Statute）締約國。

羅沙里歐向國際刑事法院提出訴訟數個月後，他遭到拒絕入境香港。批評家說，這是對羅沙里歐批評北京的報復。

© 2023 AFP