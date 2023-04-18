巴西總統稱美國助長俄烏戰爭延續 白宮嚴正駁斥

（法新社華盛頓17日電） 白宮今天嚴正駁斥巴西總統魯拉在訪問中國期間，稱美國助長俄羅斯與烏克蘭戰爭持續下去的說法，並批巴西罔顧事實 ，照搬俄國和中國的政治宣傳。

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魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）上周抵達中國訪問，期間會見中國國家主席習近平。魯拉說：「美國必須停止助長戰爭，並就和平展開討論，歐洲聯盟也必須開始討論和平。」

魯拉的說法和俄羅斯與中國口徑一致，這兩國都將俄國2022年2月侵略烏克蘭的戰爭歸咎於西方。俄羅斯部隊當時大舉湧入烏克蘭，試圖推翻民選政府、並吞親西方的烏國大片土地。

巴西沒有加入西方國家制裁俄羅斯的行列，也拒絕向烏克蘭提供彈藥的請求。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）告訴記者：「在這個案例中，巴西照搬俄羅斯和中國的政治宣傳，完全不看事實為何。」

柯比說，魯拉關於戰爭的一席話有「嚴重問題」，華府對「任何試圖想結束戰爭的國家都不會有意見」。

柯比說：「我們顯然希望戰爭結束。如果（俄國總統）蒲亭（Vladimir Putin）停止攻擊烏克蘭，並從當地撤軍，那麼今天就有可能結束戰爭。」

他還說：「巴西最近談到烏克蘭應考慮正式放棄克里米亞（Crimea）作為談和的讓步，這完全是受到誤導，尤其巴西曾（在聯合國）投票支持主權和領土完整原則。」

© 2023 AFP