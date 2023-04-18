美國防部外泄文件再引風波 墨西哥總統譴責間諜行為

（法新社墨西哥市17日電） 墨西哥總統羅培茲歐布拉多今天表示，不會容忍美國對墨西哥安全機構的間諜行動。美國國防部機密文件外泄事件引起美墨雙方新的外交緊張局勢。

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羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）在每日新聞發布會上說：「（美國）不能利用間諜行為來刺探我們的安全機構正在做什麼，甚至將這些信息肆無忌憚地透露給華盛頓郵報。」

他指的是華郵15日的一篇報導，其中引用美國外泄文件稱墨西哥軍方各派系之間關係可能惡化。報導稱根據美國軍方這項秘密評估，墨西哥海軍對羅培茲歐布拉多可能將全國領空控制權等更多權責交給陸軍感到不滿。

不過，華盛頓郵報指出，沒有跡象顯示這些外泄文件中的情報是美國對墨西哥當局實施監聽或攔截獲得。

羅培茲歐布拉多與美國大使沙拉薩（Ken Salazar）會面時，也堅稱墨西哥不會接受美國緝毒人員在墨西哥領土上活動。

他說：「不可能讓外國機構進入我們國家。不行。我們可以共享資訊，但只有墨西哥陸海軍和國家衛隊人員可以涉入這些事。」

美國緝毒局（DEA）14日表示，他們過去一年半滲透了墨西哥惡名昭彰的西納羅亞集團（Sinaloa Cartel），「史無前例地接觸到集團的最高層」。這個販毒集團是墨西哥大毒梟「矮子」古茲曼（Joaquin "El Chapo" Guzman）所創，他目前遭美國監禁。

美國司法部14日宣布起訴古茲曼的的4個兒子，還有他們的中國化學藥品供應商，來打擊芬太尼走私網路。

墨西哥2021年改革國家安全法，以限制外國代理人的行動。此舉牽涉2020年美國逮捕墨西哥前國防部長西恩福戈斯（Salvador Cienfuegos）的外交風波。

羅培茲歐布拉多指責美國緝毒局捏造西恩福戈斯的販毒罪名，他是墨西哥前總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）2012至2018年任內的關鍵人物，後來這些指控被撤銷。

© 2023 AFP