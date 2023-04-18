蘇丹內亂 美國務卿籲停火

（法新社日本輕井澤18日電） 美國國務院發言人今天表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）和蘇丹交戰雙方的兩位將領談話後，「強調達成停火的急迫性」。

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布林肯也證實美國一個外交人員車隊昨天遭到攻擊，但車內人員毫髮無傷。

國務院發言人巴特爾（Vedant Patel）表示，正在日本參加七大工業國集團（G7）外長會談的布林肯，分別和「蘇丹武裝部隊」（Sudanese Armed Forces）及「快速支援部隊」（Rapid Support Forces paramilitar）的指揮官談話。

巴特爾表示：「國務卿對許多蘇丹平民因持續無差別戰鬥傷亡一事表達嚴正關切。」

蘇丹政府軍和民兵數周來爭奪權力，15日演變成致命衝突後，至今已有約200人死亡、1800人受傷。

交戰雙方分別是2021年政變掌權的政府軍總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan），以及他的副手、率領「快速支援部隊」的達加洛（Mohamed Hamdan Daglo）。

巴特爾表示，布林肯和兩人見面時強調，兩位將軍有責任確保平民、外交人員和人道主義工作者的安全和福祉。

布林肯建議，就算停火24小時，也是降低緊張關係的好出發點，並警告這場戰鬥「不顧後果，危及平民與官員」。

© 2023 AFP