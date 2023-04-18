雙膝截肢不減豪情 尼泊爾退役軍人挑戰攻頂聖母峰

（法新社加德滿都18日電） 尼泊爾廓爾喀（Gurkha）退役軍人馬加爾在喜馬拉雅山邊長大，卻一直到失去雙腿後，才下定決心實現攀登聖母峰的兒時夢想。

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現年43歲的馬加爾（Hari Budha Magar）2010年隨廓爾喀旅（Brigade of Gurkhas）服役於阿富汗時，不幸踩到土製爆裂物。廓爾喀旅由被招募加入英軍的尼泊爾人組成。

經過多年復健和訓練，馬加爾在自己網站上喊出「沒有雙腿，沒有極限」口號，昭告他打算於5月攀登海拔8849公尺全球最高峰的豪情壯志。

如果他成功，將成為雙腿膝蓋以上截肢而完成聖母峰（Everest）登頂的第一人。 已有兩位雙腿膝蓋以下截肢的登山客登頂聖母峰，分別是紐西蘭的殷格里斯（Mark Inglis）和中國的夏伯渝，兩人分別於2006年和2018年完成壯舉。

馬加爾在前往聖母峰基地營之前接受法新社訪問，他說：「失去雙腿後，我的目標是看看自己的身體能做什麼。這件事讓我敞開心胸，不管遇到什麼都願意嘗試。」

馬加爾在尼泊爾的喜馬拉雅山腳下長大，一直對極限運動很有興趣。

他說：「滑雪時，群山風光讓我想起聖母峰。我總揣想自己能不能爬上去。」

馬加爾於2018年開始準備攀登聖母峰，但他為了反對一項以安全為由禁止身障人士登山的尼泊爾法律，一度暫停訓練。這項法律後來被撤銷。

馬加爾穿戴特別設計的套裝和修短的義肢登山，義肢上附有冰爪，大腿部位則有矽膠襯裡，以免凍傷。

他在成功攻頂尼泊爾6476公尺高的梅樂峰（Mera Peak）和阿爾卑斯山脈（Alps）最高的白朗峰（Mont Blanc，4808公尺）之後，終於覺得自己做好了挑戰聖母峰的準備。

他說：「我曾遭遇諸多困難，終於萬事俱備可以一圓夢想了。」

在可證明的紀錄中，紐西蘭登山家希拉瑞（Edmund Hillary）和尼泊爾雪巴人丹增．諾蓋（Tenzing Norgay）是最早抵達聖母峰頂的人，他們於1953年創下紀錄的消息正好於女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）加冕當天傳到英國。

英王查爾斯三世（King Charles III）的加冕儀式將於下月舉行，馬加爾也將於下月開始攀登，這對他來說是個幸運的巧合，也是一個將榮譽獻給英國的機會，畢竟他曾在戰場上為英國效力。

馬加爾說：「我曾為那頂王冠而戰，也為那頂王冠失去了雙腿。」

為了凸顯自己用的是義肢而不是正常雙腿，馬加爾不管到哪裡都穿短褲，即使在寒冷的喜馬拉雅山區也一樣。不過他其實花了很長時間才接受失去雙腿的事實。

他說：「我以為人生完了，我以為餘生都得在輪椅上度過。」

育有3個孩子的馬加爾曾經想過自殺，還染上酗酒習慣，後來因為顧及孩子的未來，才不得不重新評估自己的前途。

他說：「我的主要目標是提高大眾對身障的認知。因為，如果我早對身障有了解，就不會浪費兩年生命，而會善加利用。」

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。如果需要諮商或相關協助，可撥生命線專線1995或張老師服務專線1980。

© 2023 AFP