2人遭老虎攻擊死亡 印度對北部村民實施宵禁

（法新社印度德哈拉丹17日電） 印度北部有2人遭到老虎攻擊喪生之後，印度有關當局下達宵禁令，要求數以百計的村民天黑後不要離開住家。

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印度上周表示境內野生老虎復育計畫推行有成，數量增至破3000隻。然而，老虎數量攀升加上棲息地減少與都市擴張，導致民眾被攻擊的事件變多。

印度有關當局昨天宣布實施宵禁，禁止北阿坎德省（Uttarakhand）兩個區的村民在晚間7時到清晨6時之間外出。學校也自今天起停課兩天。

官員說，第一起死亡事件是在13日傳出，第二起是在16日通報，不清楚這兩人是否是被同一隻老虎殺死。

林木官員阿尼魯德（Swapnil Anirudh）告訴法新社：「我們4月10日接獲此區有一隻老虎出沒的警報。我們持續監控。武裝人員也在現場…這個地區的野生獵物很少，所以人類與牛隻容易成為目標。」

印度政府去年表示，2019年到2021年中，印度至少有108人死於老虎攻擊。保育人士表示，林地與重要野生動物走廊周圍的人類屯墾區快速增加，是人類與動物衝突增加的主因。

去年，警方開槍擊斃一隻被稱為「坎巴蘭吃人虎」的老虎，這隻老虎在東印度造成至少9人死亡。

印度老虎數量佔全球總數的75%。根據上周公布的最新統計，印度約有3167隻老虎。過去十年老虎數量反彈，但增加速率在2018年到2022年趨緩，從前4年的超過30%降至7%以下。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）

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