印尼開齋節假期逾1.2億人返鄉 疫後最大規模遷徙

（法新社雅加達19日電） 印尼今天展開為期七天的開齋節假期，預估超過1億2300萬人返鄉。印尼各機場、火車站及港口湧入大批返鄉民眾，當局也祭出高速公路單向通行措施，並加開飛機航班和火車班次以疏運人潮。

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印尼今天開始一連7天的開齋節長假，全國將統一放假至4月25日，因所有防疫措施已取消，印尼政府預估，這段期間將有超過1.23億人返鄉，與去年約8600萬人相比，增加了4成5。

首都雅加達預計有1800萬人出城，平常堵塞嚴重的雅加達市區道路，連假首日車輛大減，平均時數可達50至60公里，通行相當順暢。

許多印尼民眾選擇搭火車返鄉是為了避免開車可能遇到大塞車。

印尼雅加達國際機場（CGK）今天擠滿上千名旅客。印尼機場公司主管阿瓦盧丁（Muhammad Awaluddin）表示，今天將迎來開齋節假期的首波高峰，預計將有14.6萬名乘客經由雅加達國際機場至其他地方。

阿瓦盧丁說：「乘客數從15日就開始增加，從機場人潮密度看來，今天將是返鄉高峰，雅加達國際機場已有1140架飛機起降。」

公路方面，印尼當局在許多高速公路實施單向通行措施以緩解車潮，但部分路段今天仍出現壅塞情形。

另外，許多人選擇搭船返鄉，印尼多個主要港口從昨天開始，湧入了上千名乘船返鄉的民眾。印尼「論壇報」（Tribun）報導稱，因政府取消所有防疫措施，乘船返鄉的人流成長了188.01%。

© 2023 AFP