印度將取代中國成世界人口最多國家

（法新社新德里19日電） 聯合國今天估計，印度將取代中國成為全世界人口最多的國家，預計今年中印度將比中國多出近300萬人。

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聯合國人口基金（UNFPA） 今天公布的「2023年世界人口狀況報告」預估，屆時印度人口將達14億2860萬人，而中國人口為14億2570萬人。

北京當局2016年結束了1980年代因擔心人口過剩而實施的嚴格「一胎化政策」，並於2021年起允許一對夫婦生育3個孩子。

隨着出生率下降及勞動力老化，中國人口衰退問題迫在眉睫。

反觀印度，有一半人口年齡都低於30歲。印度總理莫迪（Narendra Modi）領導下的經濟，正在努力為每年進入就業市場的數百萬名年輕人提供就業機會。

聯合國去年7月曾發布其他數據，預測從現在到2100年世界人口將如何發展。這些數據顯示，在未來幾十年，以歐洲、亞洲為主的其他國家預計將出現人口數下滑。

過去10年當中，人口超過1000萬的國家中有8國人口減少了，這些國家大多在歐洲。

非洲則正出現不同的景象，預計到2100年，非洲人口將從14億增加到39億，整個地球的居民約有38%在非洲生活，而目前非洲人口佔比約為18%。

© 2023 AFP