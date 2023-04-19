美國槍枝泛濫 外溢中南美洲落入販毒集團手中

（法新社華盛頓17日電） 呼籲管制槍枝的人士今天說，包含許多合法出口的美國槍枝正如一條「鋼鐵河流」流入拉丁美洲，最終落入販毒集團和濫用職權的安全部隊手中，盼美國司法和聯邦機構能加強監督。

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美國菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）的數據指出，在中美洲查獲和追蹤的「犯罪槍枝」中有一半以上來自美國，這項數據在墨西哥接近70%，整個加勒比海地區約為80%。

美國非營利組織「槍枝暴力全球行動」（Global Action on Gun Violence）成員柏克（Elizabeth Burke）於華府智庫美國進步中心（Center for American Progress）主辦的活動中說：「這被稱為鋼鐵河流，它正淹沒南方的國家。」

柏克呼籲制定法規，防止槍枝製造商銷售產品給分銷規範鬆懈的經銷商。她還說，製造商應該停止銷售穿甲武器，以及可以很容易改裝成一次發射數百發子彈的槍枝。

非政府組織「阻止美國向墨西哥提供武器」（Stop US Arms to Mexico）成員林賽-波蘭（John Lindsay-Poland）表示，寬鬆的許可證規則和執法有助於武器的跨境流動，包括販毒集團想要的軍用級武器。

但美國槍枝製造商堅稱，他們是向通過背景調查的美國人合法出售槍枝。

美國政府的數據顯示，去年向拉丁美洲出口合法槍枝的收入增加8%，其中大部分銷往巴西、墨西哥、瓜地馬拉和哥倫比亞。

全國步槍協會（National Rifle Association）和美國國務院沒有立即回應路透社的置評請求。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）

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