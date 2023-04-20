小羅勃甘乃迪爭取代表民主黨競選總統 恐難如願

（法新社波士頓19日電） 美國已故前總統約翰．甘乃迪（John F. Kennedy）的侄子小羅勃．甘乃迪（Robert Kennedy Jr）今天正式宣布角逐白宮大位，他是出了名的反疫苗鼓吹者。

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法新社報導，69歲的小羅勃．甘乃迪想爭取民主黨總統候選人提名，須與現任總統拜登競爭，但不被看好。拜登至今尚未正式宣布競選連任，但一再表態打算參選。

小羅勃．甘乃迪的父親羅勃．甘乃迪（Robert F. Kennedy）曾在民主黨籍總統約翰．甘乃迪手下擔任司法部長，後來成為紐約州聯邦參議員。

約翰．甘乃迪於1963年任內遇刺身亡，羅勃．甘乃迪也在1968年爭取民主黨總統候選人提名期間遇刺喪命。這兩兄弟之死均列在20世紀美國政壇最重大事件中。

小羅勃．甘乃迪擔任環境律師數十年，自2005年以來因宣傳疫苗陰謀論而出名，尤其指稱疫苗與自閉症發展有關。

小羅勃．甘乃迪在家族大本營麻薩諸塞州舉行競選起跑活動，他說：「我今天來這裡，是為了宣布爭取民主黨美國總統候選人提名。」

他矢言「向美國人民說出真相」，以終結美國深刻的政治分歧。

在這場於波士頓舉行的活動中，數名支持者頭上戴着寫有反疫苗標語的帽子。

甘乃迪家族赫赫有名，小羅勃．甘乃迪想與拜登競爭提名資格的機會卻很渺茫。一般預期拜登將於今年稍晚正式宣布參選，日期未定。（譯者：紀錦玲）

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