美國啦啦隊員開錯車門 遭開多槍1人重傷

（法新社華盛頓19日電） 美國2名女性啦啦隊員在德州一處停車場遭到槍擊，因為其中一人開錯車門。美國一周以來已爆發一連串類似事件。據警方回報，槍手向2名年輕女性連開多槍，1人傷勢嚴重。

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今天凌晨發生這起槍擊案前，美國密蘇里州一名非裔少年才因按錯門鈴，遭屋主連開兩槍；紐約州也有一名年輕女子，因為開車時看錯地址、開錯車道，遭槍殺身亡。

這起最新的槍擊案發生在德州，4名啦啦隊員相約雜貨店停車場，共乘一輛車去參加啦啦隊訓練，直到午夜過後才返回停車場取車。

其中一名啦啦隊員羅思（Heather Roth）表示，她從朋友的車上下車後，走到自己的車旁並打開車門，直到看見車內坐着一名男子，才意識到自己認錯車，接着回到朋友的車上。

羅思在美國廣播公司（ABC）旗下休士頓電視台KTRK報導分享的一段影片中表示：「我看到那名男子從副駕駛座下車，我搖下車窗試圖道歉…他就舉起雙手並掏出一把槍，然後向我們所有人開槍。」

艾爾金市（Elgin）警局表示，25歲的犯嫌羅德里格斯（Pedro Tello Rodriguez）已被逮捕，他被控犯下具致命性行為，後續可能背負更多指控。艾爾金市位於德州首府奧斯汀（Austin）以東40公里處。

警方指出，經當地媒體確認，其中一名傷勢嚴重的啦啦隊員名為培頓．華盛頓（Payton Washington），她已被直升機送往醫院。

美國群眾募資平台GoFundMe一項募資活動指出，培頓身中2槍、傷勢嚴重，目前她在加護病房，情況穩定，康復之路還很漫長。截至今天上午，該活動已募得7萬美元。

至於羅思，KTRK稱她僅受皮肉傷，已在事發現場接受治療。

© 2023 AFP