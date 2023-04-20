葉門慈善活動爆踩踏事故 至少79死逾百人傷

（法新社沙那20日電） 葉門叛軍「青年運動」（Houthi）衛生官員今天表示，首都沙那（Sanaa）一場慈善分發活動爆發踩踏事件，至少造成79人喪命、100多人受傷。

廣告 繼續瀏覽後續

這名衛生官員說，葉門之門（Bab al-Yemen）地區發生的踩踏事件至少造成「79人死亡、110人受傷」；另外兩名衛生官員證實了這項傷亡人數。

根據薩巴通訊社（Saba news Agency）刊出內政部聲明，死者和傷者被送往附近醫院，負責分發物資的人已遭到拘留。

葉門當局已要求展開調查。

青年運動的內政部並未提供確切的傷亡人數，僅表示「一些商人在隨機分配善款時發生踩踏事件，造成數十人死亡」。

這起慘劇發生在開齋節到來前幾天；開齋節是全球穆斯林慶祝齋戒月結束的日子。

社群媒體流傳的影像顯示，多具遺體橫躺在地上，許多人在附近大聲喧嘩。

法新社無法獨立核實這段影片的真實性。

伊朗支持的青年運動2014年將國際承認的葉門政府逐出沙那，從而引發衝突，以沙烏地阿拉伯為首的遜尼派穆斯林國家聯盟隔年介入戰事。

聯合國說，葉門戰事引發全球最嚴重的人道危機之一。

據聯合國統計，今年有超過2170萬人、相當於葉門人口的2/3需要人道援助。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）

© 2023 AFP