馬斯克恭喜團隊 宣稱SpaceX星艦發射測試成功

（法新社德州波卡契卡20日電） 美國太空探索科技公司（SpaceX）打造的史上最強大火箭「星艦」（Starship）今天進行首次試射，成功發射後在空中爆炸。但SpaceX執行長馬斯克仍恭喜任務團隊。

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星艦建造目的是為了將太空人送上月球、火星和更遠的星球。美國中部時間今天上午8時33分（台北時間20日晚間9時33分），這枚巨大火箭從位於美國德州波卡契卡（Boca Chica）的SpaceX私有太空港「星際基地」（Starbase）發射升空，原定在發射後3分鐘與第一節推進器分離，但分離並未發生，於是在空中爆炸。

儘管這次星艦試射未能走完全程90分鐘試飛並抵達軌道，但SpaceX與馬斯克（Elon Musk）仍宣稱測試成功。

馬斯克在推特（Twitter）發文寫道：「恭喜SpaceX團隊令人興奮的星艦試射。為了幾個月後的下一次試射學到許多經驗。」

SpaceX也表示：「像這樣的試驗，成功來自於我們學到哪些經驗。在SpaceX尋求讓生命多行星化的同時，今天的測試將有助於我們改善星艦的可靠性。」（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

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