麥卡錫想用砍開支換提高舉債上限 拜登不買帳

（法新社華盛頓19日電） 美國總統拜登和共和黨領袖麥卡錫今天隔空交火，在關於國債上限的史詩般戰鬥開始時爭奪道德制高點。這場將決定美國經濟命運的辯論，提前為2024年大選點燃了戰火。

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拜登稱共和黨的計畫「稀奇古怪」，麥卡錫（Kevin McCarthy）則說拜登將導致美國債務違約，但這兩位領袖聲稱會提出最負責任的計畫來脫離目前的僵局，保護美國這個世界上最大的經濟體。

提高舉債上限通常是國會年度例行事務，目的在防止政府耗盡資金與美國債務違約。

麥卡錫在國會演說時提出一條法律，允許每年增加債務，以換取黨內忠於前總統川普派系要求的大幅削減開支。

他說，這將「限制政府開銷，節省稅金，並讓經濟成長」。

他說，拜登的選擇是「走到談判桌前，別再玩弄黨派政治遊戲，或是��住耳朵拒絕談判，冒着笨拙陷入國史首次倒債的風險」。

在馬里蘭州對工會工人演說時，拜登表示，共和黨才是富人的政黨。他說，麥卡錫為換取提高舉債上限要求削減預算，是出於政治動機，拿經濟來要脅。

拜登說：「他們說，除非同意他們所有稀奇古怪的想法，我們將會倒債。那在談判桌上就別提倒債，讓我們來場真正嚴肅的對話。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

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