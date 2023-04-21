哥倫比亞總統拜會拜登 支持解除對委內瑞拉制裁

（法新社華盛頓20日電） 哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）今天會晤美國總統拜登，裴卓要求解除對委內瑞拉極左派政府的制裁，作為恢復民主的代價。拜登表示，他致力於解決委內瑞拉的危機。

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今天在白宮會晤後發表的聯合聲明中，兩位領導人表示：「共同致力於支持和促進解決委內瑞拉情勢。」

哥倫比亞第1位左派總統裴卓告訴媒體，他和拜登討論解決委內瑞拉極左派領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）治下危機的策略。委內瑞拉因美國和歐洲的制裁而嚴重孤立。

裴卓說：「有一項策略…就是（委內瑞拉）先舉行選舉，然後解除制裁。或者採取漸近方式━隨着選舉時程的實現，這些制裁也同時解除。」

他說，他和拜登討論將在下周由哥倫比亞主辦有關委內瑞拉的會議，與會者包括歐洲、拉丁美洲和美國的外交部長。

美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）今天告訴媒體，華盛頓支持為民主而取消制裁。

「我們的立場一直很清楚，我們會檢討我們的制裁政策，以回應馬杜洛政權的建設性步驟以及委內瑞拉各方一旦在恢復民主方面取得有意義的進展。」

© 2023 AFP