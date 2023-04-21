東奧賄賂案首起判決出爐 贊助商前會長處緩刑

（法新社東京21日電） 東京奧運組委員前理事涉收受贊助商巨款一案首起判決今天出爐，西裝連鎖商AOKI控股公司前會長青木擴憲與另外兩人一同被判處緩刑。

廣告 繼續瀏覽後續

因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延後的東京奧運結束之後，腐敗指控如雨後春筍般湧現，不僅牽扯到大企業，也損害日本札幌市申辦2030年冬季奧運。

東京地方法院發言人向法新社證實，84歲的西裝連鎖商AOKI控股公司前會長青木擴憲被判處2年半徒刑、緩刑4年。法官安永健次表示，青木的「刑事責任重大」。

根據日本媒體報導，青木擴憲遭指控和兩名同事賄賂2020東奧組委會前理事高橋治之，於去年12月認罪。

高橋身為不允許收受跟職務相關金錢的「准公務員」，卻涉嫌從2017年起到2021年6月左右，作為在選定授權商品給予業者方便的對價，從青木方面收賄。

日本檢方曾具體求刑青木擴憲2年半，但法院今天判處青木緩刑4年。

AOKI控股公司是2020東京奧運的官方合作夥伴，獲准使用東奧標誌並銷售官方授權商品。

青木擴憲和兩名前同事以及高橋治之在去年8月被捕。青木的兩名前同事分別被判處1年及18個月徒刑，可獲緩刑。高橋治之的審判還沒有開始，據稱他不認罪。

根據法新社先前看到的起訴文件，高橋治之涉嫌收賄38萬美元，「他理解這些錢是給AOKI控股公司有利和優惠待遇的感謝費」。

AOKI控股公司發言人告訴法新社：「我們認真對待這項裁決，將盡最大努力防止再次發生，並重新獲得客戶的信任。」（譯者：林沂鋒/核稿：戴雅真）

© 2023 AFP