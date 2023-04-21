美中緊張情勢升高 拜登將會菲律賓總統

（法新社華盛頓21日電） 美國總統拜登5月1日將接待菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand R. Marcos Jr.）訪問白宮，在華府與北京就台灣問題關係緊張之際，此舉顯示美菲關係升溫。

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白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）說，拜登將重申美國「對保衛菲律賓堅若磐石的承諾，兩國領導人將討論強化美菲長期同盟的努力」。

一周前，美國與菲律賓在有主權爭議的南海舉行了史上規模最大的聯合軍事演習，以因應中國在此區日益獨斷的行為，尤其是針對台灣方面。

美國獲准擴大進入菲律賓軍事基地的數天後，美菲國防部長與外交部長上周在華府舉行高階峰會。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）警告，南海的「脅迫與危險軍事行動行為令人不安地增加」，他顯然是指中國模擬封鎖與針對性打擊台灣的3天軍演。

白宮在聲明中說，拜登與小馬可仕將討論其他議題，包括經濟合作、潔凈能源與尊重人權等，「兩位領導人也將討論區域事務，並協調維護國際法與促進自由與開放印度太平洋的努力」。

菲律賓月初公布允許美軍使用的另4處軍事基地，包括在南海附近的基地，以及另一個離台灣不遠的基地。根據美國與菲律賓2014年簽署的「加強國防合作協議」（Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA），菲律賓已同意美國使用5處軍事基地，允許美軍輪調與儲存國防設備與物資。

中國上周警告，擴大軍事協議將危及區域和平，並指責華府有「零和心態」。

© 2023 AFP