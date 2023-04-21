與好萊塢較勁 俄首部太空拍攝電影「挑戰」上映

（法新社莫斯科20日電） 第一部在太空拍攝的劇情片「挑戰」（The Challenge）今天在俄羅斯電影院首映。在因為烏克蘭問題與西方對峙之際，莫斯科很高興能搶先好萊塢推出在太空拍攝的電影。

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「挑戰」是有關一名外科醫師被派往國際太空站（ISS）拯救受傷太空人的故事。

俄羅斯在2021年10月派遣一名女演員和一名電影導演，前往國際太空站進行為期12天的拍攝。

「不可能的任務」（Mission Impossible）男星湯姆克魯斯（Tom Cruise）、美國國家航空暨太空總署（NASA）和馬斯克（Elon Musk）創辦的美國太空探索科技公司（SpaceX）在2020年共同宣布將在國際太空站拍攝新電影。不過，俄羅斯的「挑戰」搶先好萊塢推出。

在「挑戰」這部片中，外科醫師由38歲俄羅斯女星尤莉雅佩雷西德（Yulia Peresild）飾演，她被派往國際太空站拯救一名在太空漫步中受傷的太空人。

39歲的導演克里姆斯彭科（Klim Shipenko）負責攝影、燈光和音效，他帶回30個小時的影像，其中50分鐘用在電影的定剪。

兩人上太空之前曾接受4個月訓練，之後在1名真正太空人的陪伴下，搭乘聯合號太空船（Soyuz）前往國際太空站。

「挑戰」由俄國聯邦太空總署（Roscosmos）、國家電視台第一頻道（Channel One Russia）共同製作。第一頻道負責人恩斯特（Konstantin Ernst）很高興能領先好萊塢。（譯者：林沂鋒/核稿：戴雅真）

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