陸外長：在台灣問題上玩火必自焚

（法新社上海21日電） 中國外長秦剛今天在一場論壇指出，中國邁向現代化「是和平力量的增長，是正義力量的壯大」；他也警告在台灣問題上玩火者必自焚。

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台灣總統蔡英文本月初趁出訪中美洲友邦過境美國期間，與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面，中方旋即在8日到10日一連3天在台灣周邊展開大規模軍演，模擬針對性的打擊與封鎖。

秦剛今天出席在上海舉辦的「中國式現代化與世界」藍廳論壇並發表談話，指出「近期出現一些指控中國藉武力和壓迫片面改變台海現狀、打亂台海和平穩定的謬論」。

他說：「這類說法違反國際關係基本常識與歷史正義，邏輯紊亂且後果危險。」

秦剛強調，台灣自古以來就是中國領土不可分割的一部分，兩岸同屬一個中國，這是台灣的歷史，也是台灣的現狀。台灣回歸中國是二戰後國際秩序的組成部分，「中國的土地收回來了，就絕不會再失去。戰後國際秩序建立起來了，就絕不允許被顛覆。誰要在中國主權安全上搞動作，我們絕不退讓。在台灣問題上玩火者必自焚」。

秦剛並表示，中國通過自主實踐找到一條中國式現代化道路，創造人類文明的新形態。現代化是全人類的共同事業，沒有固定模式，不是單選題，只要符合自身的國情，有利於人民的發展，任何國家都能實現現代化夢想。事實證明，中國邁向現代化，是和平力量的增長，是正義力量的壯大。

秦剛指出，中國將更加堅定地捍衛各國發展權利，尊重各國人民自主選擇的現代化道路，維護全球化正確方向，「反對築牆設壘、脫鉤斷鏈，反對單邊制裁、極限施壓」，堅決捍衛聯合國權威，維護二戰後國際秩序。

秦剛稍晚將出訪菲律賓。菲律賓一周前與美國在南海舉行規模空前的美菲聯合軍演。

© 2023 AFP