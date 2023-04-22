率巴西重返國際舞台 魯拉啟程訪歐

（法新社裡斯本21日電） 巴西總統魯拉啟程訪問歐洲，22日將與葡萄牙領袖會談。這是魯拉上任後首度訪歐，時值巴西與西方為近期魯拉有關俄烏戰爭的談話齟齬之際。

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對於左派老將魯拉的出訪之旅，巴西總統辦公室稱其為「巴西外交關係的重新開展」；巴西過去4年在極右派總統波索納洛（Jair Bolsonaro）執政期間相形孤立。

魯拉今年1月就任後誓言「將巴西帶回國際舞台」，還選擇前殖民母國葡萄牙作為訪歐的起點，這趟訪歐魯拉還會前往西班牙。之前魯拉已風塵僕僕往訪中國、美國、阿根廷與烏拉圭。

魯拉今天抵達里斯本，但正式行程從明天才開始，將分別與葡萄牙總統芮伯洛（Marcelo Rebelo）、總理柯斯塔（Antonio Costa）會談，兩國將簽署能源、科技、教育及其他領域等一系列協議。

魯拉正推動組成一個能斡旋俄烏和談的陣營。巴西外交部表示這也是此次訪歐的一個重點議程。

為讓巴西能成為中間人與仲裁人角色，魯拉誓言與各國維持良好關係，也拒絕在美歐與俄中兩陣營間選邊站。他說俄烏戰爭里基輔也難辭其咎的說法惹惱美國，雙方外交人員甚至隔空交火。

© 2023 AFP