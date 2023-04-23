印度逮捕旁遮普省錫克教分離運動首腦

（法新社印度阿姆利則23日電） 印度警方今天逮捕善於煽動的錫克教分離主義分子辛赫（Amritpal Singh）。警方的追捕行動持續一個多月，在英國、加拿大與美國的錫克教社群引爆抗議與蓄意破壞行為。

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辛赫因號召建立獨立的錫克教（Sikh）家園「卡利斯坦」（Khalistan） 而聲名鵲起。在1980年代和1990年代，意圖建立「卡利斯坦」的奮鬥曾在印度引發致命暴力事件。

警方表示，警方獲報辛赫躲藏在北部旁遮普省（Punjab）一個村落的錫克教寺廟中，於是出動警力包圍村莊，終在今天清晨6時45分左右將他逮捕。

高層警官吉爾（Sukhchain Singh Gill）告訴媒體：「當他得知自己遭到包圍無路可退時，便束手就縛了。」

30歲的辛赫將自己打扮得像早年「卡利斯坦」運動領導人柏因卓威爾（Jarnail Singh Bhindranwale）的模樣；柏因卓威爾在1984年印度軍隊突擊阿姆利則（Amritsar）錫克教要地「金廟」（Golden Temple）時被殺。

辛赫戴着與柏因卓威爾相似風格的藍色頭巾，並蓄着長鬍須。據信他去年還前往喬治亞共和國進行整容手術，讓自己看起來更像他崇拜的英雄柏因卓威爾。

印度警方在搜捕辛赫行動中，部署了數千名警力，並在錫克教徒居多數的北部旁遮普省將網路切斷數天之久。

旁遮普省有3000萬人口，其中約58%為錫克教徒、39%為印度教徒，在1980年代和1990年代初期受到暴力分離主義卡利斯坦運動衝擊，導致數千人死亡。

印度搜捕辛赫的行動引發錫克教徒在印度駐英國、加拿大和美國使領館外抗議，有示威民眾砸碎舊金山領事館的窗子，據報導還有人破壞加拿大安大略市的一座甘地像。印度召見美英加3國外交官員，施壓要求改善印度使領館的維安。

© 2023 AFP