盧沙野質疑前蘇聯國家主權 烏克蘭總統顧問批荒謬

（法新社基輔23日電） 中國駐法國大使盧沙野日前受訪時質疑前蘇聯國家的主權，烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）今天譴責盧沙野的評論很「荒謬」。

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盧沙野21日接受法國LCI新聞台訪問，主持人詢問克里米亞是否屬於烏克蘭，盧沙野尷尬地笑着說，「不一定，取決我們如何看待這些問題…沒有這麼簡單」。

主持人提醒，根據國際法，克里米亞屬於烏克蘭。盧沙野卻表示，「根據國際法，這些前蘇聯國家沒有有效地位，因為沒有國際協議以具體化他們的主權國家地位」。

這種說法不只質疑去年2月遭俄羅斯入侵的烏克蘭，還有1991年蘇聯解體後成為獨立國家的所有前蘇聯加盟共和國，其中包括許多歐洲聯盟（EU）成員國。

法新社報導，波多利雅科今天回應，前蘇聯國家的地位「載於國際法中」，「聽到一個謹慎看待自身千年歷史的國家（指中國）有代表說了荒謬版的『克里米亞史』，感覺很奇怪」。

中國雖然跟俄羅斯關係緊密，仍試圖在烏克蘭衝突中扮演中立的一方，並為這場衝突提出一套模糊的政治解決方案。

波多利雅科說，若想扮演重要政治角色，就不要模仿俄羅斯人的宣傳。

莫斯科與北京政府過去幾年已加強合作。華府指控北京考慮出口武器給莫斯科，但中國否認。

© 2023 AFP