罷工後談判成功 德國250萬國營事業員工加薪5.5%

（法新社柏林23日電） 經過昨天深夜的談判後，德國國營事業員工爭取到5.5%的加薪，以幫助抵消通貨膨脹，這次談判成功降低了進一步罷工的可能性。

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內政部長費瑟（Nancy Faeser）在聲明中說，僱主和工會已經達成「良好和公平的工資協議」。

這項協議是在幾周的僵局以及郵政、交通和醫療機構員工反覆罷工後才達成，他們要求獲得更多薪資以因應不斷上漲的生活成本。

根據這項協議，約250萬國營事業員工的工資從2024年3月起將增加5.5%，或月薪至少增加340歐元（約新台幣1萬1570元）。

從2023年6月起，政府還將分期支付3000歐元（約新台幣10萬2084元）的免稅通貨膨脹補償金。

德國服務業工會（Verdi）負責人魏納卡（Frank Werneke）說：「我們決定接受這項妥協，我們已經達到容忍的極限。」

德國服務業工會曾要求每月薪資增加10.5%，或每月至少增加500歐元。

德國服務業工會是3月底全國性罷工的主要力量之一，那次罷工癱瘓了德國的運輸部門。

德國3月的通貨膨脹率為7.4%，儘管已經從去年10月8.8%的高峰下滑，但仍處於高檔。

其他行業的談判仍在進行，例如鐵路運輸，工人在21日進行半天的罷工。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

© 2023 AFP