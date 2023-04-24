澳洲揭露數十年來國防最重大改革

（法新社坎培拉24日電） 澳洲今天公布了數十年來最大規模的軍事改革，威懾遠離海岸的潛在敵人將是它的作戰目標。

廣告 繼續瀏覽後續

馬勒斯表示面對更具野心的中國，澳洲將改變國防重點，在敵人到達海岸前先行威懾，無論敵人是來自海上、空中還是網路。

澳洲未來將發展遠距打擊能力，國防部長馬勒斯（Richard Marles）表示，澳洲數十年來以領土為重點的戰略規畫，「目標已不適合」。馬勒斯說，「35年來，我們首次重塑澳洲軍隊的使命。」

澳洲國防部這份外界期待已久的報告中指出，中國的軍事建設讓它成為二戰以來最大、也最具野心的國家。

「中國對南中國海的主權宣稱，威脅到印太地區基於規則的全球秩序，對澳洲的國家利益產生不利影響。」

澳洲國防部在這份外界期待已久的「國防戰略檢討」指出，中國的軍事建設讓它成為二戰以來最大、也最具野心的國家。

「中國對南中國海的主權主張，威脅了印太地區基於規則建立的全球秩序，對澳洲國家利益有着不利影響。」

澳洲已宣布它未來新戰略中的一個關鍵工具－開發匿蹤的長程核動力潛艇。在此基礎上，澳洲國防武力將獲得空中與陸基的長程飛彈打擊能力。

未來澳洲也將加重海防，尤其是在遼闊的北部地區，原先購買450輛步兵戰車的計畫，將縮減至僅剩129輛。

澳洲軍事規畫者對中國的軍事崛起保持謹慎態度，擔心中國現在強大的軍事能力，可能會有效切斷澳洲與貿易夥伴和全球供應鏈的聯繫。

這份檢討報告說，回歸中美強權間的戰略競爭，「應被視為我們這個地區與時代的特徵」。

© 2023 AFP