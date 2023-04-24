為選總統暖身 佛州長迪尚特出訪首站抵日本

（法新社東京24日電） 各界預期可能參選美國總統的佛羅里達州長迪尚特（Ron DeSantis）今天在東京展開國際訪問行程時，盛讚日本強化國防之舉。

廣告 繼續瀏覽後續

外界普遍預期共和黨籍的迪尚特明年將尋求黨內總統候選人提名，而他此次訪問日本、韓國、以色列與英國，一般認為是替自己的外交和安全資歷增色。

迪尚特今天在正式會談前告訴日本首相岸田文雄，「我們非常稱許您強化國防的努力」。迪尚特指的是日本當局改革安全策略和提高國防支出的決定。

按照官方說法，迪尚特此次出訪，是替佛州創造商業機會，迪尚特今天也不忘吹捧佛州的經濟吸引力。

他告訴岸田：「我們注意到，我們是沒有直飛日本航班的全美最大市場。」他說，希望與航空公司會面，「嘗試為此做點什麼」。

日本在國防上依賴華盛頓，其領導人將密切關註明年的美國總統大選，無論誰入主白宮，日本都渴望確保兩國邦誼穩固。

岸田告訴迪尚特，希望這次訪問，能讓迪尚特「更加了解日本政治、經濟和文化」。

日本上月於佛州在民族英雄大谷翔平帶領下抱回世界棒球經典賽冠軍，迪尚特也向岸田道賀。

迪尚特說：「真希望我們有大谷，但那也是沒辦法的事。」

迪尚特今晚將與日本外務大臣林芳正共進晚餐，之後啟程飛往韓國首爾。

© 2023 AFP