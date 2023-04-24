盧沙野稱前蘇聯國主權未定 掀輿論不滿東歐抗議

（法新社巴黎22日電） 中國駐法大使盧沙野21日表示，根據國際法，前蘇聯各國沒有有效主權國家地位，惹惱東歐國家。波羅的海3國外交部與烏克蘭大使已提出抗議；法國輿論也要求盧沙野改正道歉。

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法國LCI電視節目21日晚間專訪中國駐法大使盧沙野，談論法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪中、台海現狀、美中衝突、中國「帝國」擴張、俄烏戰爭與中國歷史等問題。

主持人羅契賓（Darius Rochebin）提出相當廣泛且深入的問題，除台海議題外，也想藉此了解中國對俄烏戰爭的真正態度。

未料盧沙野對前蘇聯國家的看法再度引發國際批評，來自東歐政治人物、學者的撻伐與怒火尤其猛烈。

主持人詢問克里米亞是否屬於烏克蘭，盧沙野尷尬地笑着說，「不一定，取決我們如何看待這些問題…沒有這麼簡單」。

主持人提醒，根據國際法，克里米亞屬於烏克蘭。

盧沙野卻表示，「根據國際法，這些前蘇聯國家沒有有效地位，因為沒有國際協議以具體化他們的主權國家地位」。當主持人追問，在他看來，俄國邊界問題是否仍未解決時，盧沙野卻叫他「停止詭辯」。

這番言論具有重大地緣政治意義，幾乎等於否定從前蘇聯解體國家的主權地位，包括烏克蘭、立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞、哈薩克等14國。此話一出，惹怒面臨俄羅斯侵略威脅的東歐國家。

波蘭華沙的東亞研究中心中國問題專家雅克波夫斯基（Jakub Jakobowski）今天傍晚表示，立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞3個波羅的海國家外長都已向中國提出正式抗議，恐怕演變成中國的外交危機。

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）在推特發文表示：「如果還有人仍想知道為何波羅的海國家不相信中國能『調解烏克蘭和平』，這裡有位中國大使主張克里米亞是俄國的，而我們國家的國界沒有法源。」

拉脫維亞外交部長林克維奇斯（Edgars Rinkevics）譴責：「中國駐法大使有關國際法和國家主權的評論令人完全無法接受。我們要求中方作出解釋，並完全收回這份聲明。」

烏克蘭駐法國大使奧梅成柯（Vadym Omelchenko）則在推特上表示，「不是地理理解上有明顯問題，就是這樣的言論與中國『根據國際法以及聯合國憲章原則與目的，努力推動烏克蘭重返和平』的官方立場相違」。

同時他強調，「沒有模糊空間。克里米亞是烏克蘭的。蘇維埃帝國不復存在，歷史會前進」。

蒙田研究所顧問高德蒙（Francois Godement）等多名學者也指出，盧沙野的論述意外揭露了北京對俄烏戰爭的真正態度。歐洲價值安全政策中心執行總監楊雅嚳（Jakub Janda）指出，「該是時候認清中國是俄羅斯的盟友，必須受到制裁和懲罰」。

除上述爭議，盧沙野在節目中崩潰失控，怒嗆主持人沒念過書、詭辯等的行徑也引起法國輿論不滿。開放外交研究所（Institut Open Diplomacy）創辦人費里雍（Thomas Friang）今日也投書星期日報（JDD），呼籲法國外交部召見盧沙野。

「必須召見這名外交官，提醒他我們主權國家是如何運作的，無論是基於道德或是策略考量」。

主持人提到文化大革命、維吾爾集中營、天安門等大規模暴行，盧沙野卻批評是「不實流言」。費里雍呼籲，有些公民因類似言論遭法律判罰，外交部門也應要求駐法外國外交官遵守相同原則。

「這些言論必須立即改正，且迫切需要公開道歉。這關乎我們對夥伴的外交可信度，以在推動歐洲戰略自主議程時能夠有理有據」。

這篇投書在第一時間已獲得主持人羅契賓本人的正面回覆，以及國民議會議員樂格佩（Constance Le Grip）、巴黎市議員哈達德（Benjamin Haddad）等人轉發。

© 2023 AFP