聯繫故鄉文化 美國維吾爾學校開設語言課程

（法新社費法克斯24日電） 在美國維吉尼亞州的周末學校中，為維吾爾族年輕人開設的語言課程具有兩種目的，一是保存文化，另一則是獲得詞彙來討論在中國親人的困境。

廣告 繼續瀏覽後續

29歲的喀什噶爾（Irade Kashgary）表示，「安娜照護與教育（Ana Care and Education）中心」雖力求去政治化，但最近若年紀大一點的學生想討論時事，也可以「安全無虞地討論正在發生的事，以及他們所受到的影響」。

她和母親蘇雷亞（Sureyya）一同創立了這個機構。

這所學校在周日教授維吾爾族的語言、歷史和文化，是在美國連結散居各地的維吾爾族人的社會網絡一環。

許多維吾爾族人從中國西北新疆地區移民或逃亡至美國，有些人將新疆稱為東突厥斯坦。隨着中國加強對該地區的控制，與家鄉保持聯繫變得越來越困難。

北京當局被控在新疆大規模侵犯人權，並將100多萬維吾爾族和其他穆斯林少數民族關押於再教育營，中國官方則強烈否認這些指控。

喀什噶爾告訴法新社：「這種失落感，激起了保存和保護我們文化及語言的需求。」

在加州的維吾爾學校學習，增進莫紮特（Muzart）閱讀和書寫維吾爾文的能力，讓他更貼近自己的文化。

這位只希望公布名字的18歲青年表示：「我過去未能在如此緊密的社區中成長，慶幸的是，未來的一代能這樣做。」

現在，這位第一代移民志願在加州開設暑期課程。

他說：「我們試圖只用維吾爾語與孩子們溝通。年輕人逐漸了解...保護我們的文化有多重要。」

21歲的大學生伊茲吉爾（Asena Izgil）表示：「我們是種族滅絕的倖存者，和那些出於自身意願的移民不同。」

她的父母認為保存文化是一種責任，並以家鄉的一條河流為她的弟弟取名。

但許多年輕人在美國長大的過程中為身分認同苦苦掙紮。

伊茲吉爾說：「種族滅絕開始後，整個世界、我們的社群，都期待我們表現得像維吾爾人。」

這使得一些人避免參加團體活動，讓連結維吾爾族人變得更加困難。

但對伊茲吉爾來說，這是值得奮戰的戰鬥。

她說：「我們吃維吾爾食物，我的母親教我做維吾爾菜餚，我們慶祝所有維吾爾節日，我們做所有不能在家鄉做的宗教活動，自由，且無所畏懼。」（譯者：王嘉語/核稿：陳政一）

© 2023 AFP