共和黨明星迪尚特談台海 贊成以威懾避衝突

（法新社東京25日電） 美國共和黨有意問鼎總統大位的明日之星、佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）今天接受日本媒體訪問時，強調避免台海衝突的重要性，並表示「中國尊重的是實力」。

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迪尚特正在進行海外訪問行程，首站來到日本。外界普遍預期，他將尋求共和黨提名角逐明年美國總統大選。而這趟出訪是為了加強他在外交與安全事務上的資歷。

迪尚特接受日經亞洲（Nikkei Asia）訪問時指出，維持台灣現狀至關重要。他說：「目標應該是，以威懾來防止軍事情況發生。」

迪尚特表示，中國國家主席習近平「顯然想在某個時間點奪取台灣」；但他警告，這麼做付出的代價，將超過帶來的任何好處。

迪尚特說：「歸根究柢，中國尊重的是實力。」不過日經亞洲說，他並未透露是否支持美國在中國攻擊台灣的情況下進行軍事干預。

迪尚特尚未正式宣布角逐共和黨總統候選人提名，但從民調和媒體關注度來看，他目前在共和黨內已對前總統川普（Donald Trump）構成最大威脅。

44歲的迪尚特昨天拜會日本首相岸田文雄，並對日本決定大幅調整安全戰略及提高國防支出表示讚揚。他這趟海外行預計還將訪問韓國、以色列與英國。

© 2023 AFP