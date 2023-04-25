尹錫悅「免跪說」惹議 韓總統府：亟需改善韓日關係

（法新社首爾25日電） 韓國總統尹錫悅關於前殖民國日本不需「下跪道歉」以改善關係的評論引發巨大爭議。尹錫悅辦公室澄清，在亟需安全聯盟之際，他不接受除非下跪道歉，否則絕不可能改善關係的說法。

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法新社報導，正在美國進行為期6天國是訪問的尹錫悅將強化韓日關係列入重要政策。此刻他正設法強化區域安全合作，以應對來自北韓的日益升高威脅。

長期以來，受到東京1910年至1945年對朝鮮半島的殖民統治問題（包括慰安婦與強迫勞動）影響，韓日關係一直相當緊張，華府則一再敦促其兩個區域主要盟友加強合作。

根據「華盛頓郵報」昨天刊登的專訪內容，尹錫悅出發訪美前表示，若要改善韓日關係，他不能接受日本「必須因為我們100年前的歷史而下跪道歉」的想法。

這番言論和相關標籤#mustkneel（#必須下跪）迅速成為韓文社群媒體和推特（Twitter）熱門話題，主流媒體也鋪天蓋地地加以報導。

一名不願透露姓名的總統幕僚告訴媒體記者，尹錫悅辦公室今天澄清，總統的意思是，「值此亟需安全聯盟之際，他不能接受除非他們下跪道歉，否則絕不可能改善對日本關係的說法」。

該名幕僚指出，「因不到50年的不幸歷史而將長達1500年（韓日）交流與合作史全盤否定，堪稱愚蠢之舉。」

首爾2月時公布一項計畫，在東京並未直接參與的情況下補償戰時的強迫勞動受害者，此舉激怒了部分受害者。

受害者及其律師表示，尹錫悅政府的提議與他們要求相關日本企業全面道歉和直接賠償的要求相去甚遠。

© 2023 AFP