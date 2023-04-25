拜登拚連任 高齡、經濟表現與川普都成挑戰

（法新社華盛頓25日電） 美國現任總統在尋求連任時，傳統上向來具有壓倒性優勢，但美國總統拜登爭取連任面臨特別的阻力，包括他的年齡問題、經濟表現、前總統川普再戰白宮，以及國際變局等因素。

廣告 繼續瀏覽後續

● 年齡問題

拜登在2021年就任總統時78歲，已經是美國史上最高齡的總統。他如果成功連任，第2次就職總統時將是82歲，任期屆滿時會是86歲，幾乎比先前的記錄保持人美國前總統雷根（Ronald Reagan）大10歲，雷根在77歲時第2任期屆滿。

儘管拜登今年2月的年度健康檢查報告稱他「適合履職」，但仍有人懷疑他如此高齡，可能突然出現健康惡化的風險。

● 經濟表現

美國前總統柯林頓（Bill Clinton）在競選總統時，以着名的「笨蛋！問題在經濟」一句口號，成功擊敗挑戰連任的老布希（George H.W. Bush）。拜登的連任之路，很大部分也將取決於美國選民對自己荷包的感受。

美國在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後時期的整體經濟表現強勁，但民調顯示，許多人沒有感受到宏觀經濟數據呈現的情況。

專家仍對經濟衰退可能發生保持警惕。經濟衰退對競選活動來說可能是致命的，但若衰退幅度不大，且能在適當時間結束，拜登或許可以避免受到拖累。

拜登日復一日面臨的最大的經濟挑戰是遏止通貨膨脹。這是一個他幾乎無法控制的問題，但他在這方面似乎有點運氣：儘管物價仍然遠高於疫情之前，但正在逐漸下滑。

● 川普挑戰

拜登競選連任的最關鍵因素之一，在於他的共和黨對手是否為川普。

川普在2020年總統大選後拒絕接受敗選，顛覆了美國政治，甚至威脅國家民主。拜登應該可以輕鬆享受與川普的再次對決，並有信心美國選民會做出相同選擇。拜登曾說，他將「有幸」再次面對川普，而且「相信能夠擊敗」川普。

然而，川普是一個經驗老道的競選者，還擁有近乎狂熱的選民基礎。

民調也顯示，拜登還將面臨來自佛羅里達州共和黨州長迪尚特（Ron DeSantis）的嚴峻挑戰，迪尚特預料將宣布參選。迪尚特雖然與川普的意識形態相似，卻和川普切割，而且44歲的年齡也和拜登形成強烈對比。

● 國際局勢

有些人說川普上次落選是因為COVID-19，那次疫情暴露了他的應變是一團亂。目前為止，拜登對於烏克蘭問題的應變是大加分，積極領導西方國家對抗俄羅斯。然而，如果俄烏戰爭出現災難性轉折，例如俄羅斯動用核武，拜登可能千夫所指。

此外，過去很難想像美中爆發戰爭，但牽動美中關係的台灣在世界舞台的影響力越來越大，也可能成為另一個「黑天鵝事件」。

© 2023 AFP