日本主流漸接受 「痛車」形象大轉變

（法新社東京25日電） 日本的「痛車」20年前剛開始出現在道路上時，形象格格不入，原意是令人尷尬的車，但隨着動畫和其他次文化在日本逐漸獲得主流認可，社會大眾對「痛車」的看法開始改變。

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31歲的車行員工高畑洋介（音譯）把最喜歡的動漫角色，一個性感、紅眼珠的「賽馬娘」印在汽車兩側，他根本不在乎別人對他的車有什麼看法。

對於高畑和日本各地的其他痛車車主而言，在車身貼上喜歡的動漫角色圖片，是向他們熱愛的二次元角色致敬的另一種方式。

對高畑來說，看起來酷並不是重點。他告訴法新社：「我喜歡的角色才是最重要的。」畢竟開着印上「賽馬娘」大和赤骥的痛車，代表他可以「無時無刻和這個角色在一起」。

痛車車主願意花費數千美元來裝飾坐駕，用大片的膠膜貼紙將他們的汽車、摩托車，甚至拖車變成畫布。

車主們也會參與聚會，例如一年一度在東京舉辦的「痛車天國」活動，現場聚集多達1000輛痛車。

活動上展出的車輛色彩繽紛且充滿想像力，甚至搶過穿戴着螢光假髮、特殊服裝的角色扮演者們的風頭。

活動主辦人川原兼一（音譯）表示，「今天在這裡的1000輛汽車，每一輛都獨一無二」。他說，這種文化在對汽車和動漫有興趣的年輕人間自然而然地發展起來。他還為痛車愛好者創辦了一本雜誌。

不過，想要擁有一輛痛車，先痛的可能是荷包，因為整輛車的彩貼包膜，花費可能上看100萬日幣（約新台幣22.9萬元）。

許多車主找上在東京經營汽車包膜公司的今井直也（音譯），他和車主溝通設計並確認他們滿意後，會將圖案列印在貼紙上，再貼上車身，過程相當講究細節，可能耗費10天。

他表示，過去痛車車主在車身貼上圖案只是因為喜歡，但現在有更多車主是因為「想要引人矚目」，「想要陌生人也覺得他們的車很酷」。

© 2023 AFP