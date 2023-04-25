海地百姓動私刑 活活砸死10多名黑幫分子

（法新社紐約聯合國總部24日電） 警方和目擊者表示，10多名疑似幫派分子今天在海地首都太子港活活遭民眾用石頭砸死後慘遭焚屍。聯合國警告，太子港局勢不安全，已瀕臨戰爭邊緣。

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警方發布聲明說：「在搜查一輛載有武裝人員的小型巴士時，警方沒收了武器等裝置。此外，這輛車上超過12人不幸被民眾動用私刑致死。」

警方並未具體說明受害者的確切人數。另據路透社報導，警方發言人說，這群武裝匪徒當時搭車行經太子港街頭，警方打算逮捕他們。

目擊者表示，這起暴力事件發生在黎明前，當時幫派分子衝進太子港（Port-au-Prince）多個住宅區劫掠並攻擊居民。

居民說：「如果幫派入侵，我們會保護自己，我們自己也有武器，我們有開山刀，會搶下他們的武器，不會逃跑。」

根據網路上的影片和照片，另有至少3名疑似幫派分子在光天化日之下遭到殺害和焚屍。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在報告中表示，武裝幫派成員「持續在太子港都會區爭奪地盤並擴張勢力，逐漸擴散到先前未受影響的地區」。

報告還說：「海地首都的死亡人數居高不下，且有更多地區落入武裝分子控制，不安的局勢已接近武裝衝突國家的程度。」

© 2023 AFP