喀布爾機場恐攻 白宮：主謀已遭塔利班擊斃

（法新社華盛頓25日電） 2021年美軍在混亂中撤離阿富汗期間，恐怖組織對喀布爾國際機場發動自殺式炸彈攻擊。白宮今天表示，塔利班（Taliban）已擊斃據稱發動那場攻擊的主謀。

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這起事件發生在2021年8月26日，當時美軍正試圖撤離阿富汗，一名炸彈客對阿富汗首都喀布爾國際機場周邊擁擠的人潮發動自殺炸彈攻擊，造成約170名阿富汗人及13名美軍喪命，當時他們正在保衛機場的安全出口。

這是阿富汗近年發生最致命的爆炸事件之一，引發外界對美國總統拜登的批評浪潮，因為他決定在美國入侵阿富汗近20年後撤軍。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）今天在聲明中表示，策畫這次攻擊案的激進組織伊斯蘭國（Islamic State）領袖已被塔利班當局擊斃，「他是一名呼羅珊伊斯蘭國的重要官員，直接參與像是艾比門（Abbey Gate）等行動策畫，現在已無法再策畫或率領攻擊」。

柯比說：「他在一次塔利班行動中喪命。」並未提供其餘細節。

呼羅珊伊斯蘭國（Islamic State-Khorasan，或稱ISIS-K）是伊斯蘭國在阿富汗及巴基斯坦的分部。

「華盛頓郵報」（Washington Post）最近在一篇報導中引述五角大樓的外泄文件指出，美國認為自美軍撤軍以來，阿富汗正變成伊斯蘭國組織的「聚集地」。

柯比在聲明中說：「我們已向塔利班當局明確指出，他們有責任確保不為恐怖分子提供安全庇護，無論是蓋達組織（Al-Qaeda）還是呼羅珊伊斯蘭國。」

他還說：「我們已兌現總統的承諾，建立一種「超視距」（over-the-horizon）的能力，來監測不僅來自阿富汗，也來自世界其他地方的潛在恐怖主義威脅，這些威脅已經轉移，就像我們在索馬利亞及敘利亞所做的那樣。」

© 2023 AFP