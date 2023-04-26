專家：中國推動最大核武擴張 因應未來與美可能衝突

（法新社香港26日電） 專家表示，中國着眼於未來與美國的任何可能衝突，正在推進歷來最大規模核武庫擴張，使其核武嚇阻現代化。

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根據瑞典「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）估計，中國擁有大約350枚核彈頭的儲備，這和美國及俄羅斯相比是微不足道。

但它正在快速增長，根據五角大廈去年11月公布的估計，中國到2035年可能擁有1500枚核彈頭。

美國科學家聯盟（Federation of American Scientists）研究人員科爾達（Matt Korda）告訴法新社：「中國似乎不再滿足於只用幾百個核彈頭來確保安全。」

中國自從1964年首次核武器試爆以來，一直滿足於保持一個相對適度的核武庫，並堅稱永遠不會在衝突中首先使用核武。

但近年來，在中國國家主席習近平領導下，已開始進行大規模的軍事現代化，包括核武的升級，以便不僅能嚇阻敵人，而且在嚇阻失敗時也能用來反擊。

美國海軍戰爭學院（U.S. Naval War College）助理教授羅根（David Logan）告訴法新社：「中國正在進行該國史上最重大的核力量擴張和現代化。」

這不僅是增加生產核彈頭，還涉及提升能力以達成核三位一體，也就是以飛彈、飛機和潛艦運載核彈頭的能力。

美國麻省理工學院國際研究中心首席研究科學家海津波桑（Eric Heginbotham）告訴法新社：「正在發生或正在進行的變革非常重要，將使中國從一個擁有核報復能力的國家變成世界第3大核武國家。」

「這將代表核武大國首度必須考慮不是一個潛在的核武競爭者，而是兩個；這將影響各地的核計畫和穩定。」

© 2023 AFP