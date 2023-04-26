尹錫悅訪美行正式起跑 將與拜登談韓美關係

（法新社華盛頓25日電） 南韓總統尹錫悅今天展開6天訪美行程，第一站先參觀美國國家航空暨太空總署（NASA），接下來還將與美國總統拜登一同參訪華府的韓戰紀念碑，並將前往白宮進行國是訪問。

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他今天並走訪阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）無名戰士冢（Tomb of the Unknown Soldier）獻花致敬；稍晚將與拜登一起前往韓戰紀念碑（Korean War Memorial），園內真人大小的鋼雕刻畫美國士兵於1950-1953韓戰中，行軍對抗共產北韓的模樣。

而明天尹錫悅將與夫人金建熙抵達白宮，進行拜登就任美國總統以來，也是拜登接待法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）以來的第二場國是訪問。

白宮將有盛大國宴款待尹錫悅夫婦。

但除了排場和儀式，拜登和尹錫悅將討論兩國如何在日益動蕩的亞太地區深化夥伴關係，因應北韓加速研發可攜帶核彈頭的飛彈，以及中國在台灣周圍的軍事演習。

拜登的優先要務是向尹錫悅重申美國在「延伸嚇阻」上的承諾，也就是美國透過「核保護傘」和常規力量提供南韓保障。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，「總統拜登將重申並加強美國將恪守承諾，提供韓國延伸嚇阻能力」來因應來自北韓的威脅。

© 2023 AFP